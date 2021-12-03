Под Белгородом из аварийного жилья до конца 2021 года переселят 50 человек

Новые квартиры предоставят в микрорайоне «4 сезона» поселка Разумное. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородском районе из аварийного жилья до конца 2021 года переселят 50 человек, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Будут расселены три дома из сел Беловское, Малиновка и хутора Валковский. Новое жилье получат владельцы 16 квартир. Их предоставят в микрорайоне «4 сезона» поселка Разумное. В настоящее время здесь благоустраивают территорию.

- Идет работа по регистрации квартир в собственность Белгородской области, в начале декабря их передадут непосредственно Белгородскому району, - уточнил заместитель главы администрации Белгородского района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры Антон Шопин. - Далее пройдет процедура предоставления жилых помещений по договорам соцнайма или по праву собственности. По программе переселения людям предоставляется не менее занимаемой площади. Здесь эта норма выдержана.