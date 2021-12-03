Белгородская область готовит заявки на строительство школ в 2023 и 2024 годах, чтобы дополнительно создать шесть тысяч мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

- В Белгородской области в 2022 году построят три новых школы, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В микрорайоне Новосадовом-41 построят учебное заведение на одну тысячу мест. В микрорайонах Парус села Репное и в Восточном-1 планируют две начальные школы вместимостью до ста человек каждая.

Кроме того, Белгородская область готовит заявки на строительство школ в 2023 и 2024 годах, чтобы дополнительно создать шесть тысяч мест. По прогнозам, дефицит к 2024 году составит 14 тысяч мест.