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Общество3 декабря 2021 9:48

В Белгородской области в 2022 году построят три новых школы

Их суммарная вместимость составит порядка 1200 мест
Алексей СЕРГУНИН
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Белгородская область готовит заявки на строительство школ в 2023 и 2024 годах, чтобы дополнительно создать шесть тысяч мест.

Белгородская область готовит заявки на строительство школ в 2023 и 2024 годах, чтобы дополнительно создать шесть тысяч мест.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- В Белгородской области в 2022 году построят три новых школы, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В микрорайоне Новосадовом-41 построят учебное заведение на одну тысячу мест. В микрорайонах Парус села Репное и в Восточном-1 планируют две начальные школы вместимостью до ста человек каждая.

Кроме того, Белгородская область готовит заявки на строительство школ в 2023 и 2024 годах, чтобы дополнительно создать шесть тысяч мест. По прогнозам, дефицит к 2024 году составит 14 тысяч мест.