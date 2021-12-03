Райцентр Белгородской области вошел в десятку лучших российских моногородов

Эксперты изучают уровень экономики, инфраструктуру и работу участников с институтами развития. Фото с официального сайта Губкинского городского округа.

Губкин Белгородской области вошел в десятку лучших российских моногородов, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рейтинг составляет Фонд развития моногородов, рассчитывая его по 17 критериям. Эксперты изучают уровень экономики, инфраструктуру и работу участников с институтами развития. Губкин в очередной раз подтвердил звание одного из лучших моногородов страны.

- Наш моногород Губкин уже не первый год входит в когорту лучших моногородов, и это очень отрадно, - заявила заместитель начальника департамента экономического развития - начальник управления инвестиций и инноваций Яна Тарасова. - На текущий момент Губкинский городской округ является крупным индустриальным центром горнорудного производства с богатыми культурными и духовными традициями, развитой социальной инфраструктурой.

Отметим, что в городском округе создана территория опережающего социально-экономического развития «Губкин», резидентами которой стало 41 предприятие. Планируется, что они вложат в реализацию своих проектов более 8,5 миллиардов рублей и будет создано около двух тысяч новых рабочих мест. Порядка трех миллиардов уже инвестировано.