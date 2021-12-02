Белгородцу откусили часть пальца

Инцидент произошел в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, 37-летний мужчина пришел к бывшей жене, чтобы навестить их общего ребенка. Поскольку он был пьян, женщина не пустила экс-супруга на порог. Но тот продолжал настаивать на визите. Спровадить незваного гостя попытался новый сожитель женщины – 37-летний местный житель. По закону жанра между мужчинами возник конфликт. Сожитель повалил экс-супруга на землю, а тот, сопротивляясь, откусил оппоненту ногтевую фалангу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.