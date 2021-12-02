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Общество2 декабря 2021 13:56

Белгородцу откусили часть пальца

В совершении преступления подозревают бывшего мужа его сожительницы
Анастасия Лемешко
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Инцидент произошел в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, 37-летний мужчина пришел к бывшей жене, чтобы навестить их общего ребенка. Поскольку он был пьян, женщина не пустила экс-супруга на порог. Но тот продолжал настаивать на визите. Спровадить незваного гостя попытался новый сожитель женщины – 37-летний местный житель. По закону жанра между мужчинами возник конфликт. Сожитель повалил экс-супруга на землю, а тот, сопротивляясь, откусил оппоненту ногтевую фалангу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.