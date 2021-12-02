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Общество2 декабря 2021 12:45

В пятницу в Белгородской области ожидается 10 градусов тепла

Осадков синоптики не обещают
Анастасия Лемешко
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Несмотря на приближающийся Новый год, осень не спешит отступать.

Несмотря на приближающийся Новый год, осень не спешит отступать.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

После нескольких морозных дней в пятницу, 3 декабря, в Белгородской области заметно потеплеет. По прогнозам местных синоптиков, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть южный. Его скорость ночью составит шесть-одиннадцать метров в секунду. Днем – восемь-тринадцать метров в секунду.

Ночью в регионе ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс пять - плюс десять градусов.