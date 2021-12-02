За занятия спортом в 47 спортзалах белгородцы смогут получить налоговый вычет

В 2022 году белгородцы смогут получить социальный налоговый вычет за занятия спортом. Он составит 13% от оплаты. В список включены 47 региональных спортзалов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров и индивидуальных предпринимателей, за услуги которых начислят вычет. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Минспорта. Мера направлена на то, чтобы сделать спорт доступнее и стимулировать как можно больше людей на здоровый образ жизни.

Как уточнили в правительстве региона, человек, желающий получить такой вычет, обязательно должен быть налоговым резидентом РФ и получать доход, облагаемый НДФЛ. Кроме того, необходимо, чтобы он оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих детей в возрасте до 18 лет.