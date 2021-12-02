Белгородку обвиняют в смертельном избиении родственника из-за малины

Жительницу Яковлевского городского округа будут судить за избиение родственника до смерти. Происшествие случилось 4 июля этого года в поселке Ракитное.

По предварительным данным, 51-летняя злоумышленница вместе с дочерью пришли к родственнику за малиной. Однако тот попросил незваных гостей уйти. В ответ дочь обвиняемой ударил мужчину по голове, отчего тот упал. После этого ее мать стала ногами избивать хозяина дома. Дамы ушли, а 44-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

По информации пресс-службе регионального Следкома, жительница Яковлевского горокруга обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.