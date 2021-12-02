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Происшествия2 декабря 2021 8:56

Белгородец стал фигурантом уголовного дела за интимную переписку с 12-летней девочкой

По данным следствия, злоумышленник потребовал направлять ему интимные фото
Анастасия Лемешко
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Житель Белгородской области обвиняется в совершении развратных действий. По версии следствия, в январе этого года 38-летний мужчина познакомился в соцсети с двенадцатилетней девочкой из другого региона. Зная о ее возрасте, злоумышленник потребовал направлять ему интимные фото, что несовершеннолетняя и делала. Обнаружившие переписку родители девочки обратились в правоохранительные органы.

Уголовное дело расследуют в Следственном комитете. По данным пресс-службы ведомства, фигурант находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.