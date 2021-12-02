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Общество2 декабря 2021 8:41

Жителя Шебекино ударили арматурой после ссоры с женщиной

В совершении преступления подозревается 19-летний знакомый ее сына
Анастасия Лемешко
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Инцидент произошел в городе Шебекино. В полицию обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что его избили во дворе многоквартирного дома.

По предварительным данным, незадолго до этого он поссорился со своей подругой. Ее сын пожаловался на обидчика матери своему 19-летнему знакомому. Тот взялся выяснить отношения с мужчиной и во время конфликта ударил оппонента арматурой по голове.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.