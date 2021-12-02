Еще одиннадцать человек умерли в Белгородской области от коронавируса

По данным на 2 декабря, в Белгородской области коронавирусной инфекцией заразились еще 336 человек. Выздоровели 349. Умерли за сутки одиннадцать. Это шесть жителей Белгорода – трое мужчин и три женщины - 1934, 1951, 1958, 1944, 1947 и 1948 годов рождения, жительница Ракитянского района 1948 года рождения, жительница Белгородского района 1954 года рождения, житель Шебекинского городского округа 1951 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1947 года рождения и жительница Прохоровского района 1959 года рождения.

В настоящее время госпитализированы 2603 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 67 пациентов.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 73516 человек. Из них выздоровели 61152. Умерли 1547.