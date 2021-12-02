С начала года в Белгородской области выявили 207 новых случаев заражения ВИЧ

1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. В правительстве региона рассказали, как в Белгородской области обстоят дела с заболеваемостью. Всего за одиннадцать месяцев выявили 207 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. При этом среди заболевших только 165 жителей области. Две трети из них – мужчины.

Отмечается также, что в регионе снижаются темпы заболеваемости. Так в 2019 году этот показатель составлял 15,3 на 10 тысяч населения. По итогам одиннадцати месяцев этого года – 10,7. При этом уровень обследования не изменился.

В целом уровень заболеваемости в регионе примерно в пять раз ниже, чем в среднем по России. Снизилось и количество смертельных случаев среди ВИЧ-инфицированных. Это связывают как с достижениями фармакологии, так и с проводимой профилактической работой.

- В настоящее время разработаны методики лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, которые позволяют им вести полноценную жизнь. Таким образом, заболевание из разряда абсолютно смертельных перешло в разряд хронических. К сожалению, неизлечимых. Но при регулярной терапии и адекватном отношении пациентов к своему здоровью продолжительность их жизни не отличается от продолжительности здоровых людей, – отмечает главврач белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД Юрий Бончук.

По словам медиков, в регионе 549 случаев, когда ВИЧ-инфецированные женщины рожали абсолютно здоровых детей. В течение последних трех лет примеров передачи инфекции новорожденным нет.

На данный момент в Центре профилактики и борьбы со СПИД на диспансерном учете состоит 2291 человек, из которых 92,3% получают необходимое лечение. Отмечается, что сегодня практически каждый ВИЧ-инфицированный имеет возможность получить полноценное, безопасное и удобное лечение.

Для профилактики жителям региона от восемнадцати до шестидесяти лет рекомендуют ежегодно проверяться на наличие ВИЧ-инфекции. В этом году только треть из выявленных больных больных употребляют психоактивные вещества и злоупотребляют алкоголем. Две трети – обычные люди. Планируется, что к 2030 году знать свой ВИЧ-статус должны не менее 90% взрослых белгородцев. Сейчас в регионе ежегодно обследуются 350-400 тысяч человек.