В Белгороде началось строительство центра художественной гимнастики, акробатики и батутного спорта

Спортивный объект будет построен за два года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- В Белгороде начались работы на стройплощадке будущего центра художественной гимнастики, акробатики и батутного спорта, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Центр будет возведён на улице Мокроусова. С сегодняшнего дня и до конца этой недели осуществляется вывоз строительного мусора после демонтажа зданий.

- Я вижу, что стройка началась, но надо грамотно выстроить процесс работы на ней по аналогии с площадками будущих инфекционных центров, - отметил глава региона Вячеслав Гладков. - Там ежедневно работают и врачи. Для чего? С проектировщиками они согласуют каждый шаг: знают, где какие коммуникации находятся, регулируют график поставки оборудования. Они вовлечены в строительство по максимуму, это правильно. Вам здесь тоже нужен такой отдельный человек. Наша задача - не просто построить здание, а чтобы оно было функциональным, востребованным среди детей, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Спортивный объект будет построен за два года. Предполагается, что единовременно его смогут посещать почти 500 человек за смену.

Напомним, что создание современного центра художественной гимнастики, акробатики и батутного спорта в Белгороде решит проблему с отсутствием полноценной тренировочной базы для юных спортсменов. После сноса в 2019 году здания спортшколы они были вынуждены тренироваться в разных спортзалах.