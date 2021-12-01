Сбер открыл в Белгороде офис нового формата

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В Белгороде состоялось торжественное открытие офиса нового формата Сбера. Он расположен по адресу Белгородский проспект, 54. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников и председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.

В рамках открытия прошла экскурсия, на которой презентовали возможности финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

Евгений Мирошников заместитель губернатора Белгородской области:

«Сбербанк является одним из основных партнеров Белгородской области. С начала года банк направил в региональный бюджет свыше 1 млрд налоговых отчислений. При финансовой поддержке банка реализуется ряд инвестиционных бизнес-проектов, а также решений по цифровизации экономики. Финансовая организация активно развивает собственные сервисы, выходящие за пределы классического банкинга. Новый офис - это отличный пример как Сбер реагирует на запросы жителей региона».

В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, сочетающие в себе современный дизайн, материалы, технологии и интуитивно понятную эргономику. Снять наличные можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

Клиенты нового офиса могут попробовать ароматный кофе, протестировать CберДевайсы, подключиться к сервисам экосистемы: СберЗдоровье, СберМаркет, СберМегаМаркет, Okko и СБЕР ЕАПТЕКА.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«В сентябре прошлого года Сбер провел масштабную трансформацию. Наша цель - изменить представление об уровне клиентского сервиса и организовать максимально удобный доступ как к классическому банкингу, так и сервисам нашей экосистемы. Новый офис представляет собой многофункциональное и безбарьерное пространство: посетителям доступен широкий перечень услуг, которые можно получить в любой точке офиса, а не только в операционном окне. Здесь каждый посетитель может быстро решить все свои насущные задачи и, в случае необходимости, получить компетентную помощь специалиста. До конца года мы планируем открыть в Черноземье еще 7 подобных офисов нового формата».