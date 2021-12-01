Нарушения фиксируют при помощи специальных планшетов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- В этом году в Белгороде за парковки на газонах собрали больше одного миллиона рублей штрафов, - информирует пресс-служба администрации областного центра.

Отслеживать нарушителей помогают сотрудники департамента по развитию городских территорий. Ежедневно на специально разработанный маршрут выходят три мобильные бригады.

- Составлен реестр мест, наиболее подверженных совершению административных правонарушений, - пояснил глава управы № 25 Роман Дубров. - Данные нанесены на интеллектуальную карту, которая помогает специалистам управ в мониторинге проблемных территорий.

Нарушения фиксируют при помощи специальных планшетов. Гаджет оснащен автоматизированной системой, которая отправляет фото и геолокацию неправильно припаркованной машины в административную комиссию города. После проверки материалы направляют в ГИБДД, нарушителям приходит штраф.

Такая мера наказания помогает бороться с нерадивыми автовладельцами, которые паркуются на газоне даже несмотря на наличие свободной парковки рядом.

Согласно ст. 3.27. регионального закона от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» размещение ТС на территории, занятой зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках обойдется автовладельцу в две тысячи рублей. Должностным лицам придется заплатить 10 тысяч рублей, юридическим – 80 тысяч.

При повторном нарушении в течение года граждан ждет штраф в размере пяти тысяч. Для должностных лиц сумма удвоится, а для юридических увеличится до 200 тысяч.