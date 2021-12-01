2 декабря в Белгороде ожидаются снег с дождем

По данным белгородских синоптиков, завтра, 2 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный от шести до 11-ти метров в секунду, днем южный – от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем – от минус одного до плюс четырех градусов.

В Белгороде ночью от минус трех до минус пяти градусов, днем – от двух до четырех градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Не оставлять детей одних без присмотра взрослых.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.