Белгородская глиняная игрушка стала одним из «Сокровищ России»

Игрушки из глины – одни из самых древних ремесел в Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глиняные игрушки из Старого Оскола, которые лепят мастера Центра декоративно-прикладного творчества, признаны одним из лучших промыслов в онлайн-голосовании журнала National Geographic Traveler. Старооскольский промысел стал в списке победителей четвертым.

Игрушки из глины – одни из самых древних ремесел в Белгородской области. Производство занесено в каталог «Народные промыслы России». Игрушки в Старом Осколе производят с XV века, сегодня это один из символов города.

Номинантов выдвигали официальные представительства субъектов страны. В течение четырех месяцев россияне голосовали за лучшие достопримечательности и культурные объекты регионов России.

Отметим также, что в 2016 году старооскольская глиняная игрушка зарегистрирована в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации в качестве народного художественного промысла России.