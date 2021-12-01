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Спорт1 декабря 2021 11:04

Белгородская спортсменка завоевала Кубок России по самбо

Альбина Чоломбитько заняла первое место в весовой категории 80+ кг
Алексей СЕРГУНИН
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Альбина Чоломбитько (в центре). Фото Всероссийской федерации самбо.

Альбина Чоломбитько (в центре). Фото Всероссийской федерации самбо.

Кубок России по самбо прошел в городе Кстово Нижегородской области. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 11-ти регионов страны.

Уроженка Грайворонского горокруга Альбина Чоломбитько выступила в финальных схватках второго дня соревнований в весовой категории 80+ кг против Елены Хакимовой из Оренбургской области. В поединке с сильным и опытным соперником Альбине удалось одержать победу и занять первое место.

В марте 2022 года, как и другие победители Кубка России по самбо, Альбина примет участие в Суперкубке.