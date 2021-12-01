В настоящее время ситуация с CОVID-19 в регионе стабилизировалась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 48 тысяч белгородцев получили бесплатные лекарства от COVID-19. Пациентам, которые проходят лечение амбулаторно, медикаменты доставляют врачи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Необходимыми препаратами оснащены все бригады, которые выезжают на вызовы к белгородцам с симптомами коронавирусной инфекции и ОРВИ. В общей сложности, на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 в этом году в Белгородской области уже направили порядка четырех миллиардов рублей: в том числе порядка 950 миллионов – в рамках обязательного медицинского страхования, 1,4 миллиарда – из федерального бюджета, столько же – из областного.

Только на медикаменты для пациентов с диагнозом «COVID-19» выделено из регионального и федерального бюджетов 2,6 миллиарда. Эти препараты используют при лечении как больных с положительным ПЦР-тестом, так и тех, у кого результат теста отрицательный, но симптомы и клиническая картина соответствуют заболеванию.

Выделенные средства позволят обеспечить лекарствами не менее 110 тысяч пациентов, проходящих амбулаторное лечение, а также оказать качественную медицинскую помощь почти 46 тысячам больных, находящимся в стационарах. В настоящее время в ковид-госпиталях прошли лечение 33841 человек, а еще 47754 пациентам медикаменты доставлены на дом.

Ковид-госпитали обеспечены всем необходимым: лекарственными препаратами, расходными материалами, организована диагностика и лечение. Сегодня в регионе развернуто 3346 коек для таких пациентов. Загруженность коечного фонда не превышает 80 процентов.

Кроме того, в регионе ежедневно проводят до шести тысяч ПЦР-исследований. Задействовано несколько медучреждений в областном центре, Губкине и Старом Осколе.

В настоящее время ситуация с CОVID-19 в регионе стабилизировалась. На 25 процентов сократилось количество тяжелых случаев, требующих госпитализации. Началось поэтапное сокращение коечного фонда. Медицинские учреждения возобновляют прием пациентов в штатном режиме. Сегодня в стационарах Белгородской области находятся 2636 белгородцев с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Необходимое лечение они получают в 17-ти медицинских организациях области.