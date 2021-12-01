В Белгородской области мужчина убил знакомого подруги

В ходе ссоры обвиняемый взял с кухни нож и с силой ударил им оппонента в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По версии следствия, вечером 26 марта этого года 49-летний обвиняемый, ранее судимый за убийство, находился в квартире своей подруги в Строителе. Там же распивали спиртное двое знакомых хозяйки.

Женщина пожаловалась, что обвиняемый обижает ее, приятель решил вмешаться и убедить обидчика извиниться. Мужчины поссорились. В ходе ссоры обвиняемый взял с кухни нож и с силой ударил им оппонента в грудь. Затем стал наносить удары другому мужчине, однако тот стал сопротивляться.

Хозяйка вызвала скорую помощь, оба пострадавших были доставлены в больницу, где 39-летний потерпевший скончался от полученной травмы, жизнь другого врачам удалось спасти.

- Кроме того, находясь под административным надзором, обвиняемый неоднократно нарушал наложенные ограничения, - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Теперь подозреваемого ждет суд в соответствии с ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 314.1, ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство, уклонение от административного надзора) бывшему заключенному грозит новый длительный тюремный срок.