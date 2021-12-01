Белгородца подозревают в краже у приятеля игровой приставки за 80 тысяч рублей

С заявлением о краже игровой приставки стоимостью 80 тысяч рублей в полицию Белгорода пришел 26-летний местный житель. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался приятель белгородца.

По предварительным данным, злоумышленник пришел в гости к другу. Когда хозяин квартиры отлучился в магазин, он забрал игровую приставку вместе со всеми принадлежностями и ушел, не попрощавшись. Похищенное 27-летний мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.