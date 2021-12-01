Более 73 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1536 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще десять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1951 и 1970 годов рождения, два жителя Старооскольского городского округа 1956 и 1957 годов рождения, жительница Корочанского района 1940 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Шебекинского городского округа 1937 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице, житель Белгородского района 1968 года рождения, проходивший лечение в Шебекинской ЦРБ, жительница Самарской области 1946 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, жительница Ивнянского района 1931 года рождения и житель Белгородского района 1946 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 340 пациентов заболели, а выздоровел – 341.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 73180 человек, выздоровели – 60803, умерли – 1536.

Сейчас из 2636-ти госпитализированных 74 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

29300 белгородцев - на самоизоляции, 23160 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 214167 - сняты с самоизоляции.