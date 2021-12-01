Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика1 декабря 2021 8:13

«Открытие» дал старт новогодней акции

Банк отменяет комиссию за снятие наличных для держателей кредитных карт Opencard
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таким образом банк решил сделать новогодний подарок своим клиентам.

Таким образом банк решил сделать новогодний подарок своим клиентам.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Комиссия отменена в рамках новогодней акции «Наличные без комиссии» для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard. Весь декабрь можно снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений.

- Декабрь – традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные, - поясняет Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам.

Для участия в акции достаточно быть владельцем такой карты. Если ее ещё нет, надо всего лишь успеть получить и активировать до 31 декабря. Полный список условий - на сайте банка.