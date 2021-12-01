«Открытие» дал старт новогодней акции

Таким образом банк решил сделать новогодний подарок своим клиентам. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Комиссия отменена в рамках новогодней акции «Наличные без комиссии» для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard. Весь декабрь можно снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений.

- Декабрь – традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные, - поясняет Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам.

Для участия в акции достаточно быть владельцем такой карты. Если ее ещё нет, надо всего лишь успеть получить и активировать до 31 декабря. Полный список условий - на сайте банка.