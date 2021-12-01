В полиции рассказали об итогах расследования ДТП под Белгородом с тремя погибшими

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в Красногвардейском районе. При столкновении «девятки» и фуры погибли 30-летний водитель легкового автомобиля, его 37-летний и 40-летний пассажиры, а еще один 34-летний пассажир получил тяжелые травмы. Изначально предполагалось, что авария случилась по вине управлявшего «ВАЗом» мужчины. Однако в дальнейшем следствие и суд пришли к выводу о том, что ПДД все же нарушил водитель грузовика.

Как сообщается на сайте УМВД, в рамках расследования уголовного дела было проведено порядка десяти экспертиз, в том числе автотехническая судебная экспертиза с выездом экспертов–автотехников на место происшествия, а также с проведением осмотров транспортных средств, запрошены сведения о маршруте движения грузовика, отраженные в системе ГЛОНАСС. В результате удалось сделать вывод о том, что к столкновению привел выезд прицепа на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. По информации ведомства, суд приговорил 28-летнего водителя грузовика к четырем годам лишения свободы.

Мать погибшего водителя позже прислала в УМВД области письмо, в котором поблагодарила следователя Алексея Солодилова за проделанную работу. По ее мнению, разбирательство завершилось справедливым обвинительным приговором.

- Уверена, что именно скрупулезность, профессиональная дотошность, особое внимание к деталям, а также человечность Алексея Михайловича позволили поставить точку в уголовном деле, - написала женщина.