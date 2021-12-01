В Белгороде за рулем умер водитель такси

Происшествие случилось днем во вторник, 30 ноября. В социальных сетях появилась информация о том, что на улице Спортивная в городе Белгороде за рулем умер водитель такси. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

Сообщается, что водитель автомобиля «Рено» неожиданно почувствовал себя плохо во время движения. Мужчина успел остановиться, а находившийся в салоне пассажир вызвал скорую помощь. К несчастью, это не помогло спасти жизнь 45-летнего мужчины. Его сердце перестало биться.