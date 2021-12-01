Депутаты приняли единогласное решение. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде установят бюст Героя России Антона Копейкина. Его разместят на Аллее Героев в парке Победы. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии городского Совета.

С предложением увековечить память Героя РФ Антона Копейкина в администрацию областного центра обратился начальник управления Федеральной службы безопасности России по Белгородской области.

Подполковник Центра специального назначения ФСБ России Антон Копейкин родился в Белгороде. Здесь он окончил школу №1 и поступил в педагогический колледж. Работал в спецотряде быстрого реагирования, таможне. Окончил Белгородский юридический институт МВД РФ. Служил в УФСБ России по Белгородской области, затем был переведен в Москву.

В составе спецподразделений ФСБ России принимал активное участие в проведении контртеррористических мероприятий на Северном Кавказе, военных операций по борьбе с международным терроризмом за пределами Российской Федерации. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга дважды награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Суворова».

22 июня прошлого года подполковник Антон Копейкин погиб при исполнении служебных обязанностей. Указом Президента России Антону Геннадьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

- Памятник, бюст Герою России, нашему земляку Антону Копейкину будет установлен в 2022 году в парке Победы на Аллее Героев, - подчеркнула председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева. - Это решение депутаты приняли единогласно.