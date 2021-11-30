Военно-патриотический клуб Росгвардии признали лучшим в Белгородской области

Военно-патриотический клуб «Север» имени ветерана белгородского ОМОН, Героя России Вячеслава Воробьева признан лучшим в регионе. фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Белгородской области.

По итогам областного конкурса военно-патриотический клуб «Север» имени ветерана белгородского ОМОН, Героя России Вячеслава Воробьева признан лучшим в регионе. Победителей ждут кубок, диплом, сертификат на совершение 10 прыжков с парашютом, а также макет автомата АК-74 и пневматическая винтовка.

В пресс-службе регионального Управления Росгвардии рассказали, что сотрудники ведомства на постоянной основе проводят работу с подшефными курсантами. Только в этом году состоялось пять военно-полевых выходов. Проведено также больше 25 патриотических мероприятий. Благодаря регулярным занятиям, ребята уже не раз показывали хорошие результаты. В копилке их достижений - победа в региональных военно-спортивных состязаниях «Путь силы», призовые места в состязаниях среди 48 регионов России в военно-спортивном лагере «Ратники Отечества Бородино-2019» и военно-спортивной игре «Тропа боевого братства».