В Белгороде 1 декабря проверят систему оповещения населения

Администрация Белгорода предупреждает жителей и гостей города о том, что в среду, 1 декабря, в столице региона будут проверять систему оповещения населения. Мероприятие плановое. Работы будут проводиться с четырнадцати до пятнадцати часов. Спасатели оценят техническое состояние и готовность оборудования.

В мэрии просят белгородцев сохранять спокойствие. Не стоит поддаваться панике при включении громкоговорителей. Можно спокойно заниматься своими повседневными делами, ничего страшного не произошло.