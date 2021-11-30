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Общество30 ноября 2021 14:55

В Белгороде 1 декабря проверят систему оповещения населения

Жителей и гостей города просят не пугаться
Анастасия Лемешко
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Администрация Белгорода предупреждает жителей и гостей города о том, что в среду, 1 декабря, в столице региона будут проверять систему оповещения населения. Мероприятие плановое. Работы будут проводиться с четырнадцати до пятнадцати часов. Спасатели оценят техническое состояние и готовность оборудования.

В мэрии просят белгородцев сохранять спокойствие. Не стоит поддаваться панике при включении громкоговорителей. Можно спокойно заниматься своими повседневными делами, ничего страшного не произошло.