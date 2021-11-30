Мошенники похитили у белгородцев больше полумиллиарда рублей

Телефонные и интернет-мошенники за десять месяцев похитил у жителей Белгородской области более 544 миллионов рублей. Из них свыше 233 миллионов рублей – взятые в кредит деньги. Всего же за это время в регионе зарегистрированы три тысячи с лишним дистанционных краж и мошенничеств. Такие цифры на брифинге озвучил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД региона Александр Капустин.

В 35-ти процентах случаев аферисты звонили белгородцам под видом сотрудников банков и сообщали о якобы зафиксированных попытках краж денег с банковских карт или несанкционированного оформления кредита на имя клиента. Для отмены несанкционированных операций они предлагали перевести сбережения на безопасный счет, а для аннулирования заявки на кредит получить его самостоятельно и отправить деньги для автоматического погашения на номер якобы безопасной ячейки.

По словам сотрудника полиции, лучший способ защититься от таких преступлений – не соглашаться выполнять финансовые операции по требованию незнакомцев, кем бы они не представились. Для проверки информации следует самостоятельно обратиться в банк или полицию. Тем, кто делает покупки через Интернет, он рекомендовал пользоваться услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить деньги до момента получения товара и подтверждения его соответствия.