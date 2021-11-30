В первый день зимы белгородцам обещают снег

1 декабря в Белгородской области ожидается небольшой снег. фото: Артем Гребеник.

В среду, 1 декабря, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков синоптики не обещают, а вот днем пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть западный. Его порывы могут достигать восьми-тринадцати метров в секунду. Ночью ожидается от нуля до пяти градусов мороза. Днем – от двух мороза до трех тепла.

В Белгороде температура ночью составит два-четыре градуса мороза. Днем – от одного градуса мороза до одного тепла. В такую погоду водителей просят не спешить за рулем и не совершать резких маневров. В МЧС жителям региона также напоминают, что, уходя из дома, необходимо отключать все электрические приборы.