На дне Балтийского моря нашли останки моряка из Белгородской области

фото: Архив Министерства Обороны РФ.

Поисковики обнаружили на дне Балтики останки моряка – уроженца Белгородской области. Информация об этом появилась на сайте администрации Шебекинского городского округа 29 ноября. Сообщается, что Прокофий Гаврилович Друзев был одним из 22 членов экипажа пропавшей в годы Великой Отечественной войны советской подлодки «М-96».

Моряк родился в 1921 году в селе Нежеголь под Белгородом. В армию его призвали в 1941 году. Прокофий Гаврилович Друзев был удостоен медалей «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

фото: Архив Министерства Обороны РФ.

Субмарину, на которой он служил, нашли минувшим летом на глубине 42 метров в Финском заливе. Трагическим для экипажа подводной лодки стал ее седьмой поход, в который «М-96» отправилась 7 сентября 1944 года под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова. Судно должно было преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе, но пропало без вести.

Предполагается, что лодка потерпела крушение во время ночной зарядки батарей в надводном положении. Взорвавшая под носовой частью субмарины мина проломила корпус. Это была единственная подлодка, потерянная Балтийским флотом в 1944 году.