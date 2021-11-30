Под Белгородом произошло нападение на офис микрозаймов

Нападение на офис микрозаймов произошло в городе Короче в понедельник, 29 ноября. По предварительным данным, около шести вечера туда зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая им специалисту по кредитным услугам, потребовал деньги. Добычей злоумышленника стали около пятидесяти тысяч рублей. Забрав их, он скрылся, но далеко уйти не смог. Меньше чем через полчаса на одной из улиц города его задержали участковые уполномоченные полиции.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в совершении преступления подозревается 53-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель одного из сел района. Часть похищенных денег у него изъяли. Полицейским также удалось найти и сигнальный пистолет, который, предположительно, использовал мужчина.

Сейчас подозреваемый задержан. За разбой жителю Корочанского района грозит до десяти лет лишения свободы.