В Белгороде ветер повалил деревья и развернул светофор

В Белгороде разбушевалась непогода. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Вечером 29 ноября в Белгороде разгулялась непогода. Ночью ветер свалил несколько деревьев. На Губкина ветка рухнула на припаркованную «Шкоду». Деревья также падали на улице Железнякова возле дома №1 и на Зеленой в районе 24-го дома.

В непогоду жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Мэрия рассказала в своем телеграм-канале, что, помимо этого, на перекрестке улицы 8 Марта и переулка Южный в районе дома №74 утром 30 ноября оборвало провод уличного освещения. На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенской ветром развернуло светофор.

- Системы ресурсоснабжения не нарушены. К восстановительным работам по всем адресам уже приступили, - сообщает телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Ветер повалил на улицах города несколько деревьев. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Горожан предупреждают о том, что, по прогнозам синоптиков, и во вторник, 30 ноября, весь день ожидается ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Белгородцев просят быть внимательными и осторожными. В случае ЧП обращайтесь за помощью по телефону - 112.

Напомним, непогода бушевала накануне ночью и в других муниципалитетах. Так в Строителе на площади повалило ветром новогоднюю ель.