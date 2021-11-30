Под Белгородом ветер свалил новогоднюю ёлку

В понедельник, 29 ноября, в Белгородской области разгулялась непогода. Вечер выдался дождливым и ветреным. По данным Главного управления МЧС региона, спасателям поступили сообщения о пяти случаях падения деревьев. Одно из таких происшествий случилось в столице региона – в районе дома № 21 на улице Губкина. Там ветер обрушил ветку дерева на припаркованную «Шкоду». К счастью, никто не пострадал. Сотрудники Белгорблагоустройства распилили и убрали ветку.

Кроме того, по информации мэрии, деревья повалило в районе дома №1 на улице Железнякова и дома №24 на Зеленой. Утром оборвало провод уличного освещения на пересечении улицы 8 Марта и переулка Южный. На перекрестке Богдана Хмельницкого и Преображенской развернуло светофор. В администрации города сообщили, что системы ресурсоснабжения не нарушены. К восстановительным работам по всем адресам уже приступили.

Пользователи соцсетей также засняли свалившуюся в центре города огромную фигуру матрешки. Ее установили на улице в качестве праздничного украшения. В комментариях пошутили, что эта барышня слишком рано начала отмечать Новый год и потеряла устойчивость. Ветер забавно перекатывал ее по улице, но «сбежать» матрешке помешало ограждение.

В селе Радьковка Прохоровского района, по данным МЧС, дерево упало на коммуникации. Последствия непогоды были оперативно устранили. Вблизи села Сурково и хутора Бондаренков Шебекинского горокруга и на повороте в Терновку Яковлевского городского округа деревья повалило на проезжую часть. Их убирали работники дорожной службы.

В городе Строителе ветер свалил на центральной площади новогоднюю ёлку. Последствия непогоды устраняли работники благоустройства. При восстановлении зеленой красавицы решили усилить крепеж.

Напомним, непогода прогулялась по региону и в позапрошлые выходные. 20 и 21 ноября тоже падали деревья, а также отрывалась кровля.

В МЧС напомнил, что 30 ноября в Белгородской области также ожидаются дожди и ветер. Порывы могут достигать двадцати метров в секунду. От всевозможных конструкций и деревьев в такую погоду лучше держаться подальше самим и не парковать в таких местах машины. На случай неприятностей из-за стихии надо знать Единый номер вызова экстренных служб – 112. В региональном МЧС также работает телефон доверия - 8 (4722) 39-99-99.