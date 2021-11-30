В Белгородской области уменьшается количество госпитализированных с ковидом

В Белгородской области отмечается сокращение тяжелых случаев заболевания коронавирусом, требующих госпитализации. Об этом сообщил начальник регионального депздрава Андрей Иконников. Еще 17 ноября в стационарах лечились 3463 человека. На 30 ноября количество госпитализированных составило 2634. Уменьшилось и число пациентов, подключенных к аппаратам искуственной вентиляции легких. Если раньше их было 120, то по последним данным эта цифра составила 78.

Постепенно перепрофилированные под ковидные госпитали медучреждения возвращаются к штатному режиму работы. С 26 ноября возобновлен прием пациентов в терапевтическом корпусе второй горбольницы. На сто коек уменьшен коечный фонд старооскольского ковидного госпиталя. Уже не принимают новых пациентов и ковидные площадки, развернутые в Шебекино на базе хирургического отделения Центральной районной больницы и в инфекционном отделении больницы в Чернянском районе.

- После дезинфекции помещений медучреждения начнут принимать пациентов по своему основному профилю. В действующих ковид-госпиталях – 3346 мест. За время пандемии в них поступило 48864 человека, - сообщается на сайте правительства региона.