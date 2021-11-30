За сутки в Белгородской области от коронавируса умерли еще восемь человек

По данным на 30 ноября, коронавирусом в Белгородской области заболели за сутки 338 человек. Выздоровели 332. Умерли восемь. Это две жительницы Старооскольского городского округа 1941 и 1948 годов рождения, житель Губкинского городского округа 1958 года рождения, жительница Шебекинского городского округа 1950 года рождения, четверо жителей Белгорода – три женщины и мужчина – 1957, 1949 1930 года и 1956 годов рождения.

Госпитализированы с ковидом 2634 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 78 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 72840 человек. Выздоровели 60462. Умерли 1526.