С каждым днем Белгород становится все наряднее. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

1 декабря стартует конкурс «Белгород Новогодний». Прием заявок на лучшее украшение областного центра к зимним праздникам продлится до 15 декабря включительно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К участию приглашаются юридические лица всех форм собственности, а также граждане и объединения граждан. В конкурсе четыре номинации:

На улицах появляется все больше символов предстоящего праздника. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«Новогодние прогулки» - для предприятий города. Жюри будет оценивать оформление фасада здания и прилегающей территории.

«А у нас во дворе» - участвуют Советы территорий, ТОСы, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие жилищные организации. Их задача - оформление дворов, фасадов домов, общественных пространств, установка елок, декораций, общее состояние благоустройства территории.

«Новый Год в моем окне». В этой номинации конкурсная комиссия оценит оформление территории частных домовладений.

«Елок много не бывает» - важен творческий подход в украшении главного атрибута праздника - ели.

Заявки принимают по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 201, ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, или по адресу электронной почты: rukap31@yandex.ru. Отметим, что каждый участник может подать заявку только в одной номинации.

К новому городу в городе решили открыть свой Зимний дворец. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 15 по 24 декабря конкурсная комиссия рассмотрит поступившие материалы с выездом на место. Итоги будут подведены с 24 по 30 декабря.