В Старом Осколе нетрезвый 82-летний водитель сбил пенсионерку

В Старом Осколе на нерегулируемом пешеходном переходе произошло еще одно пьяное ДТП. По предварительным данным, в воскресенье, 28 ноября, около пяти часов дня на улице Хмелева нетрезвый 82-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 79-летнюю женщину. По информации пресс-службы УМВД региона, пенсионерка получила травмы.

Напомним, вечером в пятницу, 26 ноября, на улице Надежды в микрорайоне Дубрава-3 города Старого Оскола нетрезвый водитель «Нивы» насмерть сбил 60-летнюю женщину. В полиции сообщили, что авария также произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

В минувшее воскресенье в городе также пострадал 11-летний водитель электросамоката. По предварительной информации, мальчик при выезде с прилегающей территории на проезжую часть дороги не пропустил «Мазду» под управлением 25-летнего мужчины. Ребенок получил травмы.