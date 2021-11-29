В декабре белгородские папы и мамы продегустируют новое школьное меню

При составлении регионального стандарта внимание уделялось индивидуальным особенностям детей и сезонности продуктов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре представители родительских комитетов Белгородской области продегустируют новое школьное меню, разработанное по региональному стандарту питания. Такое поручение глава региона Вячеслав Гладков дал на оперативном совещании правительства.

На сегодняшний день уже составлено региональное типовое двухнедельное меню завтраков и обедов для школьников на основе федеральных стандартов. Меню с полезными и вкусными блюдами для образовательных учреждений Белгородской области разрабатывалось экспертами в столичном институте. При составлении вариативности блюд учитывались пожелания родителей и самих учащихся.

- Сбалансированное питание крайне важно для детей, - отметил губернатор. - Я предлагаю в декабре для наглядности нового меню провести дегустацию и членам родительских комитетов в школьных столовых.

Добавим, что при составлении регионального стандарта внимание уделялось индивидуальным особенностям детей и сезонности продуктов. Кроме того, экспертами был проведен аудит оснащения школьных столовых: в следующем году более 370 пищеблоков дополнительно оборудуют пароконвектоматами. Технологи общественного питания и сотрудники пройдут повышение квалификации.