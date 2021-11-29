В Белгородской области отремонтировали Центр культурного развития

Ежегодно в учреждении проводят более 1000 культурно-массовых мероприятий, которые посещают порядка 440 тысяч человек. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа.

- В Белгородской области после капитального ремонта открыли Центр культурного развития «Солнечный», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строители заменили все инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, выполнили устройство вентилируемого фасада с утеплением, внутренние отделочные работы, а также благоустроили территорию.

На втором этаж на месте выставочного зала расположили два хореографических зала. Появились кабинеты-трансформеры, интерактивные пространства. В актовом зале и холле заменили устаревшие конструкции.

- Уверен, что у «Солнечного» начался новый этап творческой жизни, еще более интересный и яркий, - подчеркнул глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев. - Искренне надеюсь, что усовершенствованное многофункциональное пространство нашего Центра придаст мощный импульс развитию культуры на территории городского округа.

Отметим, здание центра культурного развития «Солнечный» было построено в 1999 году. Ежегодно в учреждении проводят более 1000 культурно-массовых мероприятий, которые посещают порядка 440 тысяч человек. На его базе располагаются кинотеатр «Спутник» и библиотека нового поколения. В 2022 году здесь планируют открыть виртуальный концертный зал.