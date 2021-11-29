Пропавший в Белгороде пенсионер нашелся

В полиции подтвердили информацию о том, что место нахождения пожилого мужчины установлено. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, в выходные в Белгороде разыскивали пропавшего без вести 69-летнего мужчину. Сообщалось, что субботу, 27 ноября, он в третьем часу дня вышел из здания Центрального рынка и не вернулся домой. Пенсионера искали полиция и добровольцы.

Вечером в воскресенье, 29 ноября, появилась информация о том, что он найден. По неофициальным данным, мужчину обнаружили в поселке Разумное. К счастью, он жив и сейчас находится с родственниками. В УМВД России по Белгородской области подтвердили, что место нахождения пенсионера установлено.

Напомним, ранее в полиции обращали внимание жителей региона на то, что правила «обращаться спустя трое суток» не существует. Именно первые 48 часов являются определяющими успех поиска. Заявить о пропаже человека можно в любой отдел полиции, причем сделать это могут не только родственники. Чем раньше начнутся поиски, тем больше шансов найти человека живым и здоровым.