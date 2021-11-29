«Я могу»: в Белгороде подвели итоги конкурса для самозанятых

Участники конкурса оказывают услуги в различных сферах – рекламе, звукозаписи, психологии, фотосъемке.

В Белгороде подвели итоги конкурса для само занятых «Я могу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Комиссия оценивала конкурсантов по таким критериям, как сфера деятельности, профильное образование, аккаунт, отзывы, количество подписчиков, свидетельства о повышении квалификации, благодарности.

Участники конкурса оказывают услуги в различных сферах – рекламе, звукозаписи, психологии, фотосъемке. У каждого из них есть свой профильный аккаунт. Это способ заявить о себе, заинтересовать потенциальных заказчиков.

Режим «Налог на профессиональный доход», или, как его называют «Налог для самозанятых», был введен 1 июля 2020 года. Среди конкурсантов как те, кто зарегистрировался как самозанятый в прошлом году, так и те, кто сделал это только в этом году.

По мнению руководителя департамента экономического развития администрации города Белгорода Игоря Григоренко, важно показать, что новый налоговый режим легко начать применять тем, кто хочет попробовать себя в своем деле, кто имеет дополнительный заработок и хочет работать по закону.

Регистрация и снятие с учета происходит дистанционно. Для этого нужно зайти на портал «Мой налог». Новый налоговый режим позволяет получить официальный статус налогоплательщика, воспользоваться государственной поддержкой, участвовать в тендерах и госзакупках. Конкурс для самозанятых планируется проводить ежегодно.

За первое место психолог Нина Шкилева получит премию 30 тысяч рублей. У фотографа Владимира Скибина второе место и 15 тысяч. Третий результат и 13 тысяч у психолога Светланы Карташевой.