Еще девять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 72502 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще девять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1940 и 1947 годов рождения, житель Белгорода 1967 года рождения, жительница Шебекинского городского округа 1938 года рождения и житель Корочанского района 1958 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Шебекинской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1937 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения и житель Губкинского городского округа 1961 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 343 пациента заболели, а выздоровел – 71.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 72502 человека, выздоровели – 60130, умерли – 1518.

Сейчас из 2658-ми госпитализированных 72 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28596 белгородцев - на самоизоляции, 23024 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 212057 - сняты с самоизоляции.