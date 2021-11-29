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Общество29 ноября 2021 6:00

Бывшего бухгалтера белгородского отдела полиции приговорили к исправительным работам за воровство

Суммарно жительница Ракитянского района похитила свыше 600 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший главный бухгалтер ОМВД России по Ракитянскому району признана виновной по ч.3 ст.160 УК РФ (пять эпизодов) – присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения.

С ноября 2020 года по апрель 2021-го года подсудимая начисляла выплаты коллегам, а деньги переводила на свой счет и распоряжалась по своему усмотрению. Всего бюджету ОМВД России по Ракитянскому району нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области. В результате чего главный бухгалтер был уволен из полиции.

- Суд назначил женщине наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства, - информирует пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.