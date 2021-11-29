Белгородский «Салют» проведет сборы в Кисловодске и Абрау-Дюрсо

С 16 февраля по 2 марта «Салют» будет тренироваться в Кисловодске. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

- Определены даты проведения учебно-тренировочных сборов команды ФК «Салют», - сообщает пресс-служба клуба.

Подготовка к возобновлению спортивного сезона пройдет в четыре этапа. У нашей команды запланированы два сбора в Белгороде и два – на юге России.

«Салют» выйдет из отпуска 27 января. Первый сбор команда проведет в Белгороде. Он продлится две недели. Затем подопечные Виктора Навоченко отправятся в Ставропольский край. С 16 февраля по 2 марта «Салют» будет тренироваться в Кисловодске. На 7 марта запланирован отъезд в Краснодарский край. Третий УТС пройдет в селе Абрау-Дюрсо с 8 по 22 марта.

А завершит подготовку к возобновлению спортивного сезона «Салют» учебно-тренировочным сбором в Белгороде. Он состоится с 27 марта по 1 апреля. Чемпионат России в первенстве ПФЛ возобновится 2 апреля.

Напомним, что после первого этапа белгородцы занимают третье место в своей группе.