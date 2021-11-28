В Белгороде полицейские ищут пропавшего без вести 69-летнего мужчину в кожаной кепке

В Белгороде пропал пожилой мужчина - всех, кто его видел просят сообщить информацию в полицию. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативники разыскивают пропавшего без вести жителя Белгорода – 69-летнего Высочина Виктора Леонидовича. Последний раз его видели 27 ноября в 14 часов 40 минут. Пожилой мужчина вышел из помещения центрального рынка. Где он находится, до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 70 лет, рост метр семьдесят, худощавого телосложения, волосы седые, лобные залысины.

Был одет в коричневую дубленку с мехом, синие джинсы и синюю кофту с белыми полосами, черные туфли, на голове черная кожаная кепка.

Особые приметы: крупные черты лица, сутулится, может быть дезориентирован в пространстве.

Пропавший мужчина был одет в черную кепку и коричневую дубленку. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Всех, кто его видел, просят срочно позвонить в полицию по телефонам: (4722) 31-22-02, 31-10-28, 8-999-421-00-80, +7-950-718-92-13, 02 или 102.