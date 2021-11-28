В понедельник в Белгородской области ожидается сильный дождь и туман

Теплая, но дождливая погода ожидает белгородцев в первый рабочий день недели. фото: Артем Гребеник.

Новая рабочая неделя начнется в Белгородской области дождем. По данным местных синоптиков, в понедельник, 29 ноября, в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром - туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Ночью обещают небольшие, местами умеренные дожди. Днем временами дожди, местами сильные. Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов. Днем - +8…+13 градусов.

Водителей просят быть внимательными за рулем, не спешить, держать дистанцию и боковой интервал. Не забывайте, что под лужами могут скрываться неровности. Кроме того, сцепление колес с дорогой в такую погоду ухудшается. Не забывайте при плохой видимости использовать противотуманные фары. Также следует быть осторожными у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.