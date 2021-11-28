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Общество28 ноября 2021 11:42

В ДТП под Белгородом пострадали четыре человека

В Корочанском районе иномарка наехала на дорожное кольцо и съехала в кювет
Анастасия Лемешко
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Автоавария произошла в субботу, 27 ноября, на третьем километре трассы «Короча – Губкин – граница Курской области». По предварительным данным, 30-летний водитель «Ниссана», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на дорожное кольцо, а после машины слетела в кювет.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что автомобилист, а также трое его пассажиров – две 32-летние женщины и 33-летний мужчина - пострадали. С травмами их доставили в больницу.