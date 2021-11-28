Свыше 72 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 2606-ти госпитализированных 81 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1941 и 1988 годов рождения и жительница Старооскольского городского округа 1955 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1958 года рождения, жительница Борисовского района 1943 года рождения и жительница Ракитянского района 1960 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ. Еще одна жительница Белгорода 1937 года рождения проходила лечение в белгородской городской больница №2.

За это же время 343 пациента заболели, а выздоровели – 106.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 72159 человек, выздоровели – 60059, умерли – 1509.

Сейчас из 2606-ти госпитализированных 81 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

27975 белгородцев - на самоизоляции, 22915 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 210809 - сняты с самоизоляции.