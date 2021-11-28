Белгородские волейболисты завершили полуфинальный раунд Кубка России на втором месте

Фото с официального сайта ВК «Белогорье»

Вчера в третьем матче полуфинала Кубка России «Белогорье» в трех партиях одолело в Новосибирске «Факел» из Нового Уренгоя. Если в первой соперник бился до самого конца – 26:24, то в двух других перевес белгородцев оказался более внушительным – 25:20 и 25:17.

Самым результативным у «Белогорья» стал Павел Тетюхин - десять мячей. По девять очков набрали Дмитрий Ковалев, Неманья Петрич и Георгий Заболотников.

В другом матче полуфинальной группы местный «Локомотив» в пяти партиях переиграл «Енисей» из Красноярска.

Таким образом, в финал четырех вышли железнодорожники – девять очков. У «Белогорья» второй результат в группе (шесть).

Теперь 4 декабря подопечные Бориса Колчина сыграют на своей площадке в рамках суперлиги с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Начало встречи в 17:30.