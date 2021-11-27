С 2003 года государственной наградой отмечены 479 многодетных матерей города. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

23 жительницы Белгорода получили почетный знак «Материнская слава». Торжественная церемония прошла в актовом зале комплексного центра социального обслуживания населения города. Почетные награды вручил первый заместитель мэра Белгорода Антон Иванов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Многодетная мама — это человек, который совершает ежедневный подвиг, - отметил Антон Иванов. - Труд и вклад мамы в развитие ребенка самый главный и неоценимый. В городе Белгороде более 2,5 тысяч многодетных семей, которые воспитывают 8 тысяч юных белгородцев. На ваши хрупкие женские плечи ложится такая большая нагрузка, забота о своих детях. Вроде бы это здорово, но такая большая ответственность! Недавно встречался с председателем общественной организации «Многодетные мамы Белогорья» Еленой Гредюшковой. Вместе обсудили возможные меры поддержки со стороны администрации города. Поздравляю с наступающим праздником! Вам большое спасибо за все то, что вы делаете!

Количество многодетных семей в городе с каждым годом увеличивается. Этому способствуют меры государственной поддержки. Одна из них – это бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний день ее получили более 600 семей. Антон Иванов рассказал и о поддержке регионального правительства. Дополнительно губернатором Вячеславом Гладковым принято решение о выделении более одного миллиарда рублей на решение жилищного вопроса многодетных семей. Часть домов будет строится на территории Белгорода.

Матерям, награжденным почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» I, II и III степени выплачивают единовременную денежную премию соответственно в размере 172 843 рублей (I степень), 129 625 рублей (II степень), 86 418 рублей (III степень). С 2003 года государственной наградой отмечены 479 многодетных матерей города.

- Многодетной мамой быть, можно сказать, сложно, можно сказать, легко, но одно могу сказать точно – это большое счастье, - поделилась мама троих детей Наталья Иванова. - По той простой причине, что приходишь с работы, переступаешь порог, и у тебя открывается второе, третье дыхание. У кого как. Очень сложно понять и разграничить, что является работой та, которую ведем в силу профессиональной деятельности или тот труд каждодневный, который не имеет отпуска, не имеет выходных и перерывов, порой даже на обед. Поэтому могу сказать точно одно. Быть многодетной матерью большое счастье!